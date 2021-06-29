Волгоградцев приглашают поближе познакомиться с историей родного края и узнать, как и когда был основан Царицын и с чего все началось. Познавательная тематическая экскурсия «История Царицына» подготовлена Волгоградским областным краеведческим музеем ко дню основания нашего города. Экскурсия состоится 2 июля в 11.00 в Волгоградском областном краеведческом музее.

Как сообщает пресс-служба музея, На экскурсии «История Царицына» гости краеведческого музея узнают историю строительства царицынской крепости, услышат рассказ о царственных особах, посетивших в разные времена город на Волге, увидят уникальные предметы из фондовой коллекции музея, в том числе подлинные личные вещи первого императора Российской Империи Петра I (трость и картуз).

По данным музея, 2 июля 1589 г. принято считать днём основания города Царицын. «Острог на переволоке» впервые упоминается в грамоте царя Федора Иоанновича, которую он направил в Волго-Донской регион воеводам Григорию Засекину, Роману Олферову и Ивану Нащокину. Много событий произошло в славном граде за его 430-летнюю историю. Царицын из маленькой крепости превратился в крупный индустриальный город.

6+. 200 руб.

Более подробная информация и запись по телефонам: 38-84-37, 38-84-39.

Соблюдается масочный режим.