Волгоградцев приглашают на «День рождения печатной машинки», которое будут отмечать 23 июня в Волгоградском областном краеведческом музее.

Как сообщает пресс-служба музея, во время мероприятия посетители ознакомятся с историей изобретения пишущей машинки, узнают о самых распространенных моделях печатных аппаратов, а также о том, почему Россия не стала мастерской мира по производству подобных изделий. Экскурс в историю рождения печатной машинки позволит осветить немногочисленные, но крайне важные трансформации общества под воздействием этих «компьютеров» XIX – XX столетия.

Начало мероприятия в 11:00.

Телефоны для записи: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37. Соблюдается масочный режим.