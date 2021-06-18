В рамках инвестиционной программы «Концессии водоснабжения» заменили 840 метров ветхого водопровода диаметром 400 мм от пр. Г. Сталинграда, 38 до Б. Энгельса, 3б. Подключение обновленного трубопровода к сетям городского водоснабжения обеспечит бесперебойной подачей ресурса порядка 16 тыс. человек, проживающих в части Красноармейского района, а также ряд социально значимых объектов.

В связи с проведением работ с 04.00 час. 19 июня до 03.00 час. 20 июня будет временно приостановлено водоснабжение следующих абонентов Кировского района:

— Ул. Пролетарская, 11-45,

— б. Энгельса, 1-25, 2-18,

— пр. Героев Сталинграда, 21-49

— Ул. Остравская, 2-20

На время работ по врезке нового водовода будет осуществляться подвоз воды. С графиком движения автоцистерны можно ознакомиться на главной странице сайта ООО «Концессии водоснабжения».

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.