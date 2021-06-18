«Концессии теплоснабжения» ведут работы по замене ветхого участка тепловой сети диаметром 800 мм протяженностью 200 м. В связи с проведением комплексных работ на подземных коммуникациях с 17 июня временно приостановлено движение по ул. Землячки в границах домов №46 и 39 (Магнит Семейный).

Данная сеть обеспечивает теплом и горячим водоснабжением порядка 40 тыс. человек, проживающих в микрорайоне Семь ветров. На время проведения работ потребители переключены на резервную схему горячего водоснабжения, ресурс подается в штатном режиме. Планируемый срок проведения работ – 20 дней.

Магистральный теплопровод, расположенный по ул. Землячки, был проложен в 70-е годы в период строительства Дзержинского района и за время эксплуатации пришел в изношенное состояние. В 2020 году «Концессии теплоснабжения» уже заменили 222 метра ветхой теплотрассы в рамках инвестпрограммы и еще 120 метров по программе ремонтов.

«Концессии теплоснабжения» приносят извинения за временные неудобства.