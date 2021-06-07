С 1 января 2021 года закончилось действие моратория на начисление пени. Теперь в случае несвоевременной оплаты услуг ЖКХ, сумма пени включается в платежные документы абонентов. Кроме того, за долги по ЖКХ неплательщикам грозят ограничение выезда заграницу, арест на транспортное средство, изъятие движимого и недвижимого имущества, а также снятие денежных средств в счет погашения долга. Для того, чтобы не доводить до таких последствий, услуги ЖКХ необходимо оплачивать своевременно и регулярно.

Оплатить услуги ЖКХ можно, как онлайн в приложении вашего банка, так и лично посетив офисы «Почты России», «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» или МФЦ. Кроме того, с помощью следующих способов можно заплатить за коммунальные услуги без начисления комиссии:

В терминалах, установленных в отделениях Сбербанка, а также с помощью онлайн-переводов и функции автоплатеж в мобильном приложении Сбербанка

В терминалах, установленных в офисах ИВЦ ЖКХ и ТЭК

Во всех отделениях Почты России

В офисах «Мои документы» (МФЦ) при оказании услуг

В мобильном приложении «ПСБ»

В терминалах «Почта банка» и в мобильном приложении

Онлайн-переводом с карты любого банка платёжной системы МИР

Напомним, по всем вопросам относительно начислений и суммы текущей задолженности вы можете обратиться лично в районные отделения ИВЦ ЖКХ и ТЭК, позвонив по телефону 32-50-50 или посмотрев эту информацию в личном кабинете на сайте ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

Своевременная оплата услуг ЖКХ – законная обязанность каждого гражданина. Не доводите до крайних мер, не копите долги и штрафы, оплачивайте коммунальные услуги вовремя!