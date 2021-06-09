В парке «Комсомольский сад» 10 июня состоится сразу два показа в рамках проекта «Кино под звёздами».

Как сообщают организаторы, зрителей будут ждать к 20:00. В это время автокинотеатр «Победа» начнет показ фильма «Сюрприз» — мелодрамы 2015 года режиссёра Майка Ван Дима с Йерун ван Конингсбругге, Джорджиной Вербаан и другими в ролях.

В 22:00 стартует показ фильма «Искусство любить» — романтической кинокомедии французского режиссёра Эмманюэля Муре, в ролях Франсуа Клюзе, Фредерик Бель, Жюли Депардьё.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.