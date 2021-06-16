В парке «Комсомольский сад» даже при нашествии мошкары мероприятия проходят по графику. И вот четверг уже завтра, а значит, что гостей приглашают на очередной сеанс «Кино под звёздами!». И хотя ближе к ночи мошкара спадает, зато комары появляются, поэтому не забываем репелленты и пледы.

Как сообщают организаторы, первый фильм начнется 17 июня в 20:00. Зрители смогут увидеть семейную комедию «Гарфилд». Вторым фильмом будет «Родительский беспредел». Перед сеансами для собравшихся проведут конкурсы и викторины. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.