Билайн, Альфа-Банк и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» для новых клиентов*. Оформить карту можно на сайте Билайн или в приложении Мой Билайн, после чего она появится в приложении Альфа-Банка. Начать платить картой можно сразу же, привязав её к Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или другим сервисам оплаты банковскими картами.

До 31 июля всем держателям карты «Кэшбэк 1-5-25» начисляется повышенный кэшбэк — до 10% на покупки в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, в кафе и ресторанах. Дебетовая карта «Кэшбэк 1-5-25» обеспечивает клиентам кэшбэк до 25% от оплаты связи и услуг Билайн в мобильных приложениях Альфа-Банка и Билайн, до 5% с покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», и 1% за все другие покупки. Сразу после прохождения идентификации на остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых.

«Пользовательский опыт и удобство для клиента являются ключевыми критериями для нашего продукта, — прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд.- Именно поэтому мы сделали не только такой значимый кэшбэк, но и сам клиентский путь создан уникально — для этого мы используем технологию Mobile ID**, с помощью которой практически в одно касание можно получить доступ к цифровой карте».

«Клиенту нужен не просто хороший продукт — он ему нужен прямо сейчас, — считает руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка Майкл Тач.-

Наша цифровая карта «Кэшбэк 1-5-25» именно такая: оформить ее можно за минуту, заполнив очень короткую анкету. Мы создали очень выгодный продукт, мы даем 5% кэшбэка на самую востребованную категорию покупок — на еду, и скидки до 25% на популярные сервисы, такие как мобильная связь».

Ранее дебетовую карту «Кэшбэк 1-5-25» можно было оформить только у продавца-консультанта при посещении салона Билайн.

Билайн является первым мобильным оператором в Европе, участвующим в программе Mastercard Digital First, которая помогает партнёрам компании выпускать цифровые продукты.

С условиями выпуска карты можно ознакомиться на https://moskva.beeline.ru/debitcard/

* Если клиент уже является действующим клиентом Альфа-банка, получить карту можно, обратившись в любой офис Билайн

** Mobile ID – Мобильный ID