В текущем году в Волгограде и Волжском планируют обновить дороги к детским образовательным и досуговым учреждениям. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и охватят 36 улиц, на которых расположены учреждения образования.

Как сообщает областная администрация, общая протяженность ремонтируемых объектов составляет более 18 км. Подъездные пути обновят у 36 школ, лицеев, гимназий, детских садов, колледжей и филиалов вузов, а также спортивных и музыкальных учреждений. Помимо восстановления дорожного полотна на объектах установят новые знаки, нанесут разметку, в том числе для обозначения пешеходных переходов. Напомним, в 2020 году аналогичные работы выполнили на 21 объекте.