Ко дню памяти и скорби в Волгограде подготовили различные памятные мероприятия. Для жителей и гостей города будут организованы разнообразные выставки, интерактивные акции, концерты, экскурсии, в том числе и в онлайн формате.

Как сообщает областная администрация, в Волгоградском областном краеведческом музее с 22 июня с 11:00 начинает работать выставка «Плакат Победы… Долгое эхо войны». Посетители смогут увидеть коллекцию тиражированной графики Свердловского областного краеведческого музея, где хранится 252 плаката военного времени.

В основном здании Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова (пр. Ленина, 21) до 5 июля работает выставка «1941. К 80-летию начала Великой Отечественной войны». Представлено более 20 произведений живописи, графики, скульптуры из фондов ВМИИ. 21 июня в 14:00 и в 17:00 музей приглашает на авторские экскурсии по экспозиции. А 22 июня в 17:00 в выставочном зале на ул. Чуйкова, 37 состоится вечер музыкальной импровизации на рояле «Любимые мелодии». В программе — импровизация мелодий советских композиторов 30-х -40-х годов XX века на тему произведений из фондов музея, посвящённых мирному времени и Победе.

В музее-панораме «Сталинградская битва» открылась выставка «Брестская крепость. Памятник мужеству», подготовленная сотрудниками мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» в Беларуси. В экспозиции представлены фотографии, документы, личные вещи военнослужащих — уроженцев Сталинградской области, защищавших легендарную крепость. Выставка будет работать до 18 августа.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» 22 июня в 10:00 стартует детская экскурсионно-интерактивная патриотическая программа «Посылка на Сталинградский фронт». Ребята увидят, что входило в состав фронтовых посылок, и напишут письмо, сложив его «солдатским треугольником». А в 13?00 музей и военно-исторический клуб «Пехотинец» приглашают на интерактивную военно-патриотическую программу «От Сталинграда до Берлина».

В Волгоградской областной детской художественной галерее во вторник юные посетители посмотрят виртуальную выставку детских рисунков «Свеча памяти». А затем гостей галереи пригласят на мастер-классы по изготовлению творческих декоративных работ.

«Царицынская опера» 22 июня в 19700 приглашает на музыкальный спектакль «А зори здесь тихие» по мотивам оперы Кирилла Молчанова. Созданные солистами театра образы девушек-героинь Риты Осяниной, Лизы Бричкиной, Сони Гурвич, Жени Комельковой и их командира старшины Васкова — ещё одна возможность рассказать современникам о тех, кто ценой своей жизни завоевал Великую Победу.

В этот же день в Волгоградской областной специализированной библиотеке для слепых пройдёт показ художественного фильма с тифлокомментированием «А зори здесь тихие…». В виртуальном концертном зале библиотеки имени Максима Горького в 15-00 состоится концерт «Войны прошел немалый срок» с участием студентов ВГИИК.

Волгоградская областная библиотека для молодёжи 22 июня приглашает всех принять участие в акции памяти «Я помню первый день войны».

Государственный архив региона разместил на своих интрнет-ресурсах виртуальную выставку архивных документов «Письма Победы», а также видеопроект «Фронтовые письма. 1941 – 1945гг».

Волгоградская областная детская библиотека по 27 июня проводит патриотическую онлайн-экскурсию «Побратимское движение на картах городов-героев: Волгоград – Санкт-Петербург – Севастополь».

Напомним, мероприятия, посвящённые 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, запланированы во всех муниципальных образованиях региона. Так, в ночь с 21 на 22 июня волгоградцы смогут принять участие в традиционной акции «Свеча памяти». 22 июня в 12:15 состоится всероссийская минута молчания, в течение дня траурные митинги пройдут у мемориалов, посвящённых павшим героям ВОВ. Также к этой дате приурочены патриотические вахты памяти, тематические занятия в школьных и загородных лагерях отдыха и др.