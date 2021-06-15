В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова состоится открытие выставки «ВЕКТОР ВАЛЕТА» приуроченной к 140-летию со дня рождения Ильи Ивановича Машкова. В экспозиции будет представлено более 150 произведений, созданных Машковым, его товарищами по художественному объединению «Бубновый валет», а также их учениками и последователями.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В нее входит мультимедийная инсталляция «Машков. Alive», которая погружает зрителя в мир живописи мастера. Фильм создан при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, Фонда президентских грантов, а также субсидии на реализацию социально значимых проектов по приоритетным направлениям социальной политики Волгоградской области к юбилейной дате на основе произведений из трех крупнейших коллекций Машкова: Русского музея, ВМИИ и Третьяковской галереи.

В экспозиции также будут представлены редкие архивные документы, воспоминания учеников, фотографии из фондов ВМИИ и частного собрания, представляемые зрителю впервые. Также впервые будут экспонироваться методические материалы студии Машкова из коллекции ВМИИ. Посетители выставки увидят и самое «свежее» произведение Машкова в коллекции ВМИИ — портрет Усеина Боданинского, переданный в дар музею Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ» в июне этого года.

В рамках работы выставки для гостей будут проведены лекции, экскурсии, а также интерактивные занятия.

Выставка «ВЕКТОР ВАЛЕТА» откроется 18 июня в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37 и продлится до 30 августа 2021 года.