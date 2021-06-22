Подать заявку на международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого», которую учредил Росприроднадзор весной этого года, могут и юные жители нашего региона.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, на данный момент свои работы прислали более 550 требят из России и других стран мира. Несколько десятков зарубежных работ прислали из Италии, Бельгии, Эстонии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана. В пятерке лидеров: Московская область (74 заявки), Новосибирская область (53 заявки), Республика Хакасия (50 заявок), Ямало-Ненецкий автономный округ (40 заявок), Саратовская область (34 заявки).

Премия «Экология – дело каждого» призвана повысить экологическую культуру и сознательность молодого поколения, а также вовлечь школьников и воспитанников специальных учреждений в природоохранную повестку.

Напомним, что международную природоохранную Премию учредила Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Российской Федерации для детей и подростков от 7 до 16 лет.

В рамках проекта «Экология – дело каждого» дети выкладывают в социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Tik-Tok, YouTube) творческие работы – видеоролики, где показывают важность и необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде. Это рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, организация и реализация акций, флешмобов, проектов и мероприятий экологической направленности. Все публикации помечаются специальными хештегами: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren.

Работы принимаются по нескольким номинациям: «Сохраним планету вместе», «Моя эко-семья – моя команда», «Юный эко-блогер», «Эко-тренды», «Эко-школа», «Эко-проект», «Эко-рисунок», «Эко-фокус», «Эко-мультфильм», «Эко-волонтёр», «Юный эко-журналист», «Экология в мире».

Для участия в проекте необходимо до 1 октября 2021 года подать заявку на официальном сайте: https://экологияделокаждого.рф. Торжественное награждение победителей и лауреатов запланировано в Москве 25 ноября.