Авиакомпания Ютэйр начала выполнять прямые рейсы из Волгограда в Сургут. Первый рейс приземлился в Волгограде 2 июня по расписанию, загрузка первого рейса составила 89%.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, летать самолеты авиаперевозчика будут один раз в неделю – по средам. На маршруте задействованы комфортабельные Boeing 737. Полетная программа запланирована авиакомпанией до конца сентября 2021 г.

Прилетать в Волгоград самолеты будут в 9.20 и ровно через час, в 10.20, будут отправляться обратно в Сургут. Время в пути в одном направлении составит 3 часа 30 минут.

Билеты уже в продаже, приобрести их можно на официальном сайте авиаперевозчика https://www.utair.ru/.