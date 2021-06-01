Волгоградцев приглашают на выставку архивных документов «Кто стучится в дверь ко мне?», которая начнет свою работу 4 июня в Государственном архиве Волгоградской области. В экспозиции можно будет увидеть документы, иллюстрирующие деятельность почтовой службы Волгоградской области в разные периоды ее истории.

Как сообщает региональный комитет культуры, посетители новой экспозиции Госархива смогут увидеть мало кому сейчас известные настольные книги почтовых работников конца XIX – начала XX вв., а также окунуться в характерную атмосферу содержания писем XX в. – от наивных рабселькоровских писем-заметок до трогательного письма Иосифу Сталину.

Впервые посетителям будут представлены подлинные письма поэта Маргариты Агашиной, художника Ильи Машкова, историка Милицы Нечкиной. На выставке можно будет почувствовать дух переписки разных эпох, прочитать этикетные фразы писем, а также дружеские обращения к адресатам, узнать об особенностях работы почты и её сотрудников.

Отдельным блоком будут представлены подлинные письма периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Выставка архивных документов «Кто стучится в дверь ко мне?» откроется 4 июня в 10:00 в Государственном архиве Волгоградской области по адресу: ул. Коммунистическая, 30. Справки по телефону 8(8442) 30-99-10.