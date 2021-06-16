До конца текущего года читатели Волгоградской ОУНБ им. М. Горького Отделе «Электронный читальный зал» смогут получить доступ к научным изданиям ЭБС BOOK.RU – электронно-библиотечной системе для учебных заведений, которая содержит электронные версии учебников, учебных и научных пособий, монографий.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, у пользователей будет уникальная возможность получить доступ к коллекции научных трудов, которая содержит 4418 изданий по различным областям знаний:

– Экономика и финансы;

– История и право;

– Философия;

– Политика;

– Информационные технологии;

– Филология и языкознание;

– Естественные науки;

– Педагогика и психология;

– Технические науки;

– Медицина;

– Сельское хозяйство и др.

Представленные издания подойдут для специалистов разных сфер деятельности.

ЭБС BOOK.RU – это:

– Онлайн-доступ к современным учебным, научным и специальным изданиям;

– Расширенный поиск и фильтры;

– Личный кабинет читателя: «Моя полка», «Цитаты», «Закладки» и т. д.;

– «Умный» поиск по тексту книги;

– Сервис по подбору литературы для учебных и научно-исследовательских проектов (рефератов, курсовых и дипломных работ).

ЭБС BOOK.RU – незаменимый инструмент для успешной навигации среди информационных потоков современного мира.

Справки по тел. (8442) 33–11–48 (Электронный читальный зал)