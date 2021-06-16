До конца текущего года читатели Волгоградской ОУНБ им. М. Горького  Отделе «Электронный читальный зал» смогут получить доступ к научным изданиям ЭБС BOOK.RU – электронно-библиотечной системе для учебных заведений, которая содержит электронные версии учебников, учебных и научных пособий, монографий.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, у пользователей будет уникальная возможность получить доступ к коллекции научных трудов, которая содержит 4418 изданий по различным областям знаний:
– Экономика и финансы;
– История и право;
– Философия;
– Политика;
– Информационные технологии;
– Филология и языкознание;
– Естественные науки;
– Педагогика и психология;
– Технические науки;
– Медицина;
– Сельское хозяйство и др.

Представленные издания подойдут для специалистов разных сфер деятельности.

ЭБС BOOK.RU – это:
– Онлайн-доступ к современным учебным, научным и специальным изданиям;
– Расширенный поиск и фильтры;
– Личный кабинет читателя: «Моя полка», «Цитаты», «Закладки» и т. д.;
– «Умный» поиск по тексту книги;
– Сервис по подбору литературы для учебных и научно-исследовательских проектов (рефератов, курсовых и дипломных работ).

ЭБС BOOK.RU – незаменимый инструмент для успешной навигации среди информационных потоков современного мира.

Справки по тел. (8442) 33–11–48 (Электронный читальный зал)

ИСТОЧНИКВолгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького
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