Детей и подростков региона приглашают принять участие в эколого-просветительском общероссийском конкурсе детских рисунков «Разноцветные капли», организатором которого выступают Росводресурсы при поддержке Минприроды России. Возраст участников – от 3 до 18 лет. Регистрация и прием работ ведутся на сайте www.рисуюводу.рф.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в 2021 году творческие работы, выполненные в любой художественной технике, ждут по 8 номинациям: «Водный комикс», «Водные профессии будущего», «Будущее воды – в моих руках», «Мотивационный плакат», «Наш водоем – наше богатство», «Обитатели берегов», «Подводный мир». Победителя специальной номинации «На страже воды», задача которой – нарисовать супергероя водных ресурсов, выберет министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Все участники конкурса получат именные дипломы и подарочные сертификаты от партнера конкурса – крупнейшего в России и странах СНГ сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес». Победители номинаций и обладатель гран-при получат подарки, среди которых сертификаты в хобби-гипермаркет, графические планшеты и Apple iPad.

Помимо рисунков в традиционном формате, на конкурс принимаются работы, выполненные с помощью компьютерной графики. Самые талантливые «диджитал-художники» будут отмечены специальным призом.

Прием работ на конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли» продлится до 15 сентября. Победителей объявят 15 октября.