И вновь жители региона страдают от назойливого гнуса — мошкары, которая из года в год на протяжении нескольких недель не даёт людям спокойно жить. За все время её существования было придумано множество способов защиты от надоедливых насекомых.

Как оказывается уживаться с ней вполне возможно, если знать эффективные средства защиты. Волгоградцы уже давно нашли для себя такие способы защиты, но если вы гость нашего региона или же живете тут сравнительно недавно, то наша подсказка для вас.

Способ 1

Самый распространенный способ защитить себя от мошек это нанести на кожу масло ванили или гвоздики.

Способ 2

Также помогает в защите от насекомых Рефтамид, но не всегда. Когда насекомых много даже рефтамид вам не поможет.

Способ 3

Самый надежный способ защититься — надеть одежду закрывающую все открытые участки тела и накомарник. В такой амуниции даже на даче можно работать и не бояться укусов.

А теперь ответим ещё на один вопрос — когда же пропадет мошкара? Так вот если появилась мошкара то это недели на две на три. А вообще все зависит от сбросов воды, если воды дадут ещё то мошка даст приплод и тогда нашествие может затянуться. Но если же на ГЭС воду больше сбрасывать не будут то и мошка пойдет на спад спустя несколько недель. Остается запастись терпением и средствами защиты.

И как было ранее известно, с 1 июня Волжская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») начала ежедневно снижать расход воды на 1000 м³/с с тем, чтобы выйти на средние за период с 13 июня по 10 июля 2021 г. сбросные расходы 5500±200 м³/с при минимальных среднесуточных 5000 м³/с.