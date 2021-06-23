Лучшие стартапы получат возможность провести оплачиваемые пилотные проекты, а в случае успеха – возможность интегрировать свои решения в продуктовый портфель Билайн, а также инвестиционную поддержку при выходе в новые регионы. Как сообщила пресс-служба Билайн, с перспективными проектами будут рассмотрены различные варианты коммерческого партнерства.

Принять участие в отборе смогут стартапы, помогающие предотвратить мошенничество в отношении клиентов компании, для обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных и другие направления.

Подать заявку можно до 22 июля в личном кабинете на сайте GenerationS, платформы по развитию корпоративных инноваций.

Всего планируется отобрать не менее 25 инновационных решений в области персональной безопасности для дальнейшего пилотирования в компании.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд заявил о том, что «персональная безопасность клиента – приоритет в работе Билайн, поэтому все, что связано с предотвращением мошенничества, обеспечением защиты конфиденциальных данных наших пользователей, антифишингом и т.д., является для нас крайне важной задачей. Мы уверены, что сотрудничество с GenerationS поможет найти команды со свежим взглядом, горящими глазами и желанием изменить мир, которые помогут нам преуспеть в нелегкой борьбе с мошенничеством. А мы, в свою очередь, поможем им финансированием и экспертизой».