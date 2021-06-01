Очередная серия бесплатных экскурсий по центру города состоится в ближайший четверг. Экскурсии проводятся по Центральной части города в рамках проекта «Free walking tours».

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, экскурсии будут проходить 3 июня, начало в 16:00. Принять участие в экскурсиях может любой желающий, но строго по предварительной записи.

Экскурсантам предлагают несколько маршрутов: Аллея Героев, улица Мира и улица Гоголя.

Записаться на экскурсию можно в Туристско-информационном центре:

— по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12

— по телефону: 8 (8442) 52-98-93