Авиакомпания Россия начала выполнять регулярные прямые авиарейсы из Волгограда в Москву (Шереметьево). Первый рейс был совершен 1 июня.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, стратегия развития группы компаний «Аэрофлот» подразумевает перераспределение парка воздушных судов и смену ролей на рынке авиаперевозок. В рамках новой стратегии на внутренних рейсах, которые будут выполняться на самолетах отечественного производства, сосредоточится авиакомпания «Россия».

Отметим, что утренний рейс SU1184/1185, вылетающий из Волгограда в 05:55, по-прежнему будет выполнять «Аэрофлот», все последующие рейсы – авиакомпания «Россия» (вылеты в Москву в 07:50, 09:45, 12:50, 17:45, 20:20, прибытие из Москвы – 04:00, 08:45, 11:55, 16:45, 19:30).