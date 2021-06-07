В ТРЦ «Акварель» построили для детей сказочный картонный лабиринт, который будет открыт с 11 по 14 июня. В лабиринте можно ползать, бегать, искать выход, играть в догонялки и прятки.

Как сообщает пресс-служба ТРЦ «Акварель», в этом году тема лабиринта — мультфильм Тролли. Это значит, что помимо лабиринта наших маленьких гостей ждёт встреча с главными героями мультика — троллями Розочкой, Цветаном и Алмазом.

11 июня (пятница)

18:00-20:00 — детей ждет королева троллей Розочка и её друг Цветан.

12 июня (суббота)

16:00-18:00 детей встретят Цветан и Алмаз.

13-14 июня (воскресенье-понедельник)

16:00-18:00 — Розочка и Цветан проведут с детьми два дня.

На площадке будет работать фотограф. Вход бесплатный.

Лабиринт будет установлен в центральном атриуме с 11 по 14 июня.