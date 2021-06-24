Волгоградцев вновь зовут на просмотр фильмов в парке под открытым небом. Показ традиционно будет проходить в рамках проекта «Кино под звёздами».

Как сообщают организаторы, которыми выступают автокинотеатр «Победа» и парк «Комсомольский сад», показ состоится 24 июня в 20:00. Гости увидят фильм «Отскок» с неподражаемым и смешным Мартином Лоуренсом в главной роли. Вторым фильмом будет «Дорогая, я уменьшил детей».

По традиции перед фильмами проведут викторины. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.