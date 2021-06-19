В день проведения концерта группы «Руки вверх» на стадионе «Волгоград Арена» для удобства зрителей будет добавлена дополнительная остановка в расписание городской электрички.

Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», 19 июня скорректировано расписание городской электрички № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка и добавлена остановка на Мамаевом кургане.

Поезд отправится с о.п. Аэропорт в 22:09 (на 2 часа позже), сделает остановку на о.п. Мамаев Курган в 22:34 и прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 23:32.