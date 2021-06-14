Некоторые пригородные поезда Волгоградского региона 14 июня будут курсировать по расписанию выходного дня.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, пригородные поезда, курсирующие по маршруту Петров Вал – Качалино и обратно, будут выведены из графика 13 июня и назначены на 14 июня. Изменения касаются следующих поездов:

— № 6809 Качалино – Петров Вал, отправлением со ст. Качалино в 8:46, прибытием на ст. Петров Вал в 10:59;

— № 6806 Петров Вал — Качалино, отправлением со ст. Петров Вал в 15:07, прибытием на ст. Качалино в 17:19.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.