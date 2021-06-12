В Волгограде 12 июня состоится фестиваль технических видов спорта «Drive fest». Организаторами фестиваля вытупают: автономная некоммерческая организация развития автомобильного и мотоциклетного спорта «Волгоградские гонки», Волгоградское региональное отделение МОО «Федерация мотоджимханы», автоспортивный клуб «VRAlliance» и мотоклуб «Железные леди» Сталинград».

Как сообщают организаторы, фестиваль проводится с целью приобретения и закрепления автомобилистами и мотоциклистами навыков вождения, повышения водительского мастерства участников; развития и поддержки молодежных общественно-полезных инициатив в области спорта, культуры, науки и техники; пропаганды массового спорта и здорового образа жизни. В программу входят соревнования по следующим дисциплинам: спортивная мотоджимхана, автослалом и дрифт.

Ждем вас 12 июня на нижней террасе Центральной набережной. Начало в 10:00.

С регламентом и расписанием можно ознакомиться в группе ВК «Волгоградские гонки».