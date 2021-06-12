На время подготовки и проведения праздничных мероприятий в честь Дня России некоторые улицы в Центральном районе будут перекрыты для движения транспорта. При нахождении на этих пешеходных зонах администрация Волгограда настоятельно рекомендует горожанам и гостям областного центра использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания в ходе массовых мероприятий.

Как сообщает городская администрация, с 22:00 11 июня до 21:00 12 июня 2021 года на время подготовки и проведения фестиваля «Drive fest» и праздничных мероприятий на верхней террасе набережной пешеходный режим вводится на рокадной дороге от ул. Калинина до ул. Комсомольской, на ул. Краснознаменской от ул. Советской до рокадной магистрали, а также на ул. Чуйкова от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской. Гости праздника увидят заезды по мотоджимхане (скоростному фигурному вождению мотоцикла) и мотородео, а также смогут принять участие в мастер-классах и играх.

В 13:00 стартует флешмоб «Флаг России», в ходе которого порядка 130 воспитанников волгоградских муниципальных учреждений пронесут флаг России длиной 100 метров от Вечного огня на Аллее Героев до нижней террасы набережной. На время движения колонны участников акции с 13:00 до 14:00 12 июня 2021 года будет приостановлено движение транспорта по пр. им. Ленина, ул. Советской, ул. Чуйкова в районе пересечения с ул. Аллея Героев.