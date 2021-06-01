И вновь в четверг пройдет «Кино под звёздами». Для просмотра фильмов волгоградцы приглашаются в парк «Комсомольский сад», где и состоится показ под открытым небом.

Как сообщают организаторы, пришедшие смогут воспользоваться санитайзерами и масками совершенно бесплатно, а между зрителями будет сохраняться необходимая дистанция. Вход абсолютно бесплатен.

Просмотр начнется в 20:00 с фильма «Пеликан» режиссёра Оливье Орле с Эмилем Кустурицей в главной роли. Второй фильм начнется в 21:40, это будет комедия 2014 года режиссёра и сценариста Люка Гринфилда. Перед показом зрителей ждут конкурсы и викторины.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.