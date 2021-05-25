В школах региона начались выпускные экзамены. В эти дни почти 22 тысячи девятиклассников Волгоградской области будут сдавать экзамен по русскому языку. Экзамены будут проходить 24 и 25 мая на базе 180 специально подготовленных пунктов.

По информации комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области, 24 мая экзамен сдавали более 15 тысяч человек, 25 мая — порядка семи тысяч. На русский язык отведено 3 часа 55 минут. Ребятам предстоит выполнить девять заданий, включая сжатое изложение, краткие ответы на вопросы и альтернативное сочинение. Первые результаты выпускники получат не позднее 7 июня. Если по уважительным причинам ученик не сможет прийти на экзамен или получит неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, ОГЭ будет организован в резервный день — 8 июня.

В 2021 году в организации и проведении экзаменационной кампании задействованы более четырех тысяч педагогов и сотрудников, отвечающих за техническую составляющую ГИА и ЕГЭ, а также порядка 700 общественных наблюдателей, из них 250 — студенты колледжей и вузов. На всех площадках в течение каждого экзаменационного дня обязательно присутствуют медицинские работники. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники регионального управления МВД.

Добавим, основной период государственной итоговой аттестации продлится с 24 мая по 2 июля. В регионе работает телефон горячей линии по вопросам ГИА: 8 (8442) 606-607.