В преддверии 9 мая возле музея-панорамы «Сталинградская битва» откроется фотодокументальная выставка из Германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст» под названием «Капитуляция Германии. Май 1945».

По данным пресс-службы музея-заповедника, проект приурочен к 76-й годовщине подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил в мае 1945 года. Материалы выставки – фотографии и документы из фондов Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст – рассказывают о событиях, предшествующих подписанию этого важнейшего документа, освещают подробности акции. В отдельных разделах экспозиции приводятся воспоминания участников и свидетелей этого исторического события, а также повествуется о реакции на него в Советском Союзе и за рубежом.

Работа выставки продлится до 22 марта 2022 года.