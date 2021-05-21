Всех выпускников школ приглашают на Фестиваль открытых дверей, где ведущие вузы города представят будущим абитуриентам свои программы. Фестиваль будет проходить 22 мая 2021 года в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда, начало в 14.00.

Как сообщает РИАЦ, на фестивале открытых дверей крупнейшие вузы города готовят для ребят яркие презентационные материалы, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, на которых абитуриенты смогут получить подробную информацию о будущей альма-матер, пообщаться со студентами, узнать о различных направлениях подготовки специалистов и об особенностях приемной кампании 2021 года. Организаторы считают, что такой поможет абитуриентам в выборе вуза и сделает знакомство школьников с высшими учебными заведениями более доступным и современным.

Гостей мероприятия ждут мастер-классы, культурная программа, подарки от партнеров фестиваля, ярмарка мастеров ручной работы «Мой маркет» и еще множество других мероприятий. Завершится все пенной дискотекой с лучшими диджеями Волгограда, до 23:00.