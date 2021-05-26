Родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки в детские лагеря. Начиная с 25 мая стартовала программа детского туристического кешбэка.

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Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, начиная с 25 мая все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить кешбэк за каждую купленную путевку.

Период действия программы:

кешбэк будет начислен за покупки путевок с 25 мая по 31 августа 2021 года;

вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября 2021 года.

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Условия программы:

— кешбэк начисляется в размере 50% от оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей;

— оплатить путевку необходимо по карте «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы;

— деньги автоматически вернутся на карточку, с которой была совершена покупка, в течение максимум 5 дней;

— количество транзакций по одной карте не ограничено;

— при наличии сертификата на льготу для детского отдыха, возврат можно получить от той суммы, которую родители доплачивают самостоятельно;

— возраст ребёнка не имеет значения, а если в семье несколько детей, получить кешбэк можно с каждой купленной путёвки.

Родители, которые приобрели путевку до старта программы, смогут подать заявки на возмещение с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате.⠀

Актуальный список лагерей – участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки в детские лагеря, доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».

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Задать интересующие вопросы можно в специальном чате на сайте мирпутешествий.рф