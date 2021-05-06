Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, будет проведена для школьников 7 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Старт соревнованиям дадут в 10:00 на площадке возле памятника «Блиндаж Родимцева».

Как сообщает РИАЦ, в канун великого праздника легкоатлетическая эстафета в Волгограде пройдет не в первый раз. Традиционному мероприятию уже около 30 лет. Оно соберет учащихся школ, гимназий и лицеев, училищ, техникумов, колледжей и вузов.

Организаторами забега выступают комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, Волгоградское региональное отделение КННВС России, физкультурно-спортивного общества профсоюзов «РОССИЯ», спортивное движение «Страна чемпионов», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №5». Состязание устроят в командах по трем группам: среди муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Волгограда и высших учебных заведений Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего профессионального образования. В сборных – по 20 спортсменов, в смешанных — по 10 участников и 10 участниц.

Эстафета состоится в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда». Цели ее проведения — популяризация легкой атлетики среди учащейся и студенческой молодежи, пропаганда здорового и активного образа жизни и выявление сильнейших команд.