Выставка рисунков с изображением Александро-Невского собора, посвящённая 800-летию Александра Невского, откроется 19 мая. Экспозиция станет завершающим этапом регионального конкурса на лучшее художественное изображение Александро-Невского собора.

Как сообщает Туристско-информационный центр Волгограда, экспозиция объединит 151 конкурсную работу, созданную авторами разных возрастов, — от воспитанников детских садов и школ до студентов, художников-любителей и профессионалов. На полотнах в различных художественных техниках и жанрах изображен собор Святого Александра Невского в царицынскую и современную эпохи, в разное время года.

Произведения будет оценивать компетентное жюри, в которое вошли работники культуры, представители Волгоградской епархии, общественные деятели. Работы победителей войдут в сувенирный набор открыток к 800-летию Александра Невского, который издадут в сентябре 2021 года.

Кроме того, будет организовано интернет-голосование за понравившиеся конкурсные работы, которое пройдет в социальной сети Вконтакте на главной странице Туристско-информационного центра Волгоградской области.

Торжественное открытие состоится 19 мая, а выставка будет проходить с 19 по 27 мая 2021 года в зале ДХШ № 1 им. В.В. Федорова по адресу ул. Краснознаменская, 6.