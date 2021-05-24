1 июня в парке ЦПКиО состоится праздник, посвященный Дню защиты детей. Гостей ждут к 18:00 на празднике «МультиРадуга-2021». Тут пройдут танцевальные флешмобы, бесконтактные игры, а также мастер-классы и многое другое.

Как сообщают организаторы, дети смогут познакомиться с русалочкой и Урсулой, миньонами, куколками ЛОЛ, волшебниками из Сказочного патруля, а также персонажами популярных компьютерных игр Бравл Старс и Майнкрафт.

На сцене перед гостями праздника выступят лучшие поющие и танцевальные детские коллективы нашего города. А на самой площади перед сценой будут проходить интересные мастер-классы.

Справки по телефону: 8-960-889-22-47, Светлана Селезнева.