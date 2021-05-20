В ближайшую субботу волгоградцам предлагают стать участниками акции «Ночь в Казачьем театре», которую проведет Волгоградский музыкально-драматический казачий театр 22 мая. Для гостей праздника организаторы подготовили интерактивные площадки, посвящённые культуре междуречья Дона и Волги.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, начало акции запланированно на 16:00. Мероприятие начнется с благотворительного показа спектакля «Кот в сапогах» для детей с ограниченными возможностями. А основные мероприятия стартуют в 18:00 — волгоградцы и гости города, смогут больше узнать о культуре казаков, ознакомиться их бытом и историей. Творческие номера представят детский фольклорный ансамбль «Качалинские казачата» и «Садовинка», а также народный ансамбль казачьей песни «Обрада». Показательные выступления подготовят и воспитанники клуба казачьей культуры «Стригунок. На выставке «Боевые традиции Войска Донского» можно будет ознакомиться с холодным оружием казаков. Также будет работать мастерская кукол и другие площадки. Завершится «Ночь в Казачьем театре», которая проходит в регионе уже в шестой раз, большой концертной программой, подготовленной коллективом учреждения.