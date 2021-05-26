«Зеленый марафон» будет проходить 5 июня, во Всемирный день защиты окружающей среды. Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» в 180 городах России.

Как сообщают организаторы, проект объединяет спортивные и экологические инициативы и рассчитан на вовлечение бегунов разных возрастов и профессий. Всего на марафоне запланировано пять дистанций: детский забег, массовый (4,2 км), спортивный (10 км), полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км).

В этом году «Зелёный Марафон» становится технологичным, принять участие в нём могут люди из самых разных уголков нашей страны и мира. Для этого участникам нужно всего лишь скачать мобильное приложение. В нём будут доступны беговые челленджи, профессиональные советы при подготовке к стартам, возможность поделиться своими достижениями и другие полезные опции.

В Волгограде «Зеленый марафон» будет проходить на набережной р. Волги, прилегающей территории к музею «Россия — Моя история!». Начало мероприятий в 8:30, массовый забег начнется в 11:15. Мероприятия в рамках акции будут проходить до 14:00. Программа может измениться. Все подробности можно узнавать на официальном сайте «Зеленого марафона».