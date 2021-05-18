Сотрудники Водоканала совместно с районными пожарными частями провели плановую проверку наружной системы пожаротушения. Всего в ведомстве «Концессий водоснабжения» находится более 3800 гидрантов во всех районах города.

Проверка проводится в несколько этапов. Сначала специалисты осматривают крышку люка, сам колодец и корпус гидранта, чтобы определить возможные повреждения. Затем устанавливают пожарную колонку, через которую проверяется выпуск воды, как это происходит при пожаре. После закрытия колонки испытывают герметичность гидранта, чтобы вода без необходимости не выходила на рельеф.

В случае выявления неисправностей специалисты водоканала устраняют их, или меняют пожарный гидрант на новый. Так, за прошлый год «Концессии водоснабжения» заменили 205 пожарных гидрантов. Также обновляются и таблички, указывающие на место расположения пожарных гидрантов, чтобы подразделения пожарной охраны могли без труда найти его.

Отметим, компания и специализированные службы проводят плановые обследования уличной системы пожаротушения два раза в год – весной и осенью. Проверка позволяет заблаговременно выявлять вышедшие из строя гидранты, сохраняя коммуникации в рабочем состоянии. Благодаря этому у пожарных частей есть возможность быстро локализовать и ликвидировать пожарные ситуации. Исправная работа противопожарной инфраструктуры является одной из основ безопасной жизни в большом городе.

Напомним, пожароопасный сезон начался в Волгоградском регионе 1 апреля, а с 18 мая в силу вступило постановление Губернатора о введении особого противопожарного режима на территории региона.