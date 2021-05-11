Новая ярмарка будет располагаться на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе. Уже сейчас рабочие смонтировали каркас для будущих торговых ярдов и уже приступили к закреплению на него стеновых панелей из металлического сайдинга. После будут установлены двухкамерные стеклопакеты. Ярмарка на 30 мест откроется в текущем году.

Как сообщает РИАЦ, площадь ярмарки составляет свыше 230 квадратных метров. Такой павильон может функционировать круглогодично, в теплые месяцы будут дополнительно открыты около 10 лотков под навесами. Также предусмотрены специальные места для дачников и садоводов.

На ярмарке можно будет купить плодоовощную и хлебобулочную продукцию, мясные и молочные продукты, в первую очередь — от местных производителей. В частности, в планах организаторов ярмарки наладить поставки из экологически чистых районов Волгоградской области.

Ярмарка обустраивается в шаговой доступности от жилых домов на улицах Кузнецкой, Котлубанской, Ставропольской, Елисеева, Кронштадтской, Саши Филиппова и др. Ранее на этой территории периодически возникали точки стихийной торговли, при ведении которой не соблюдались санитарные требования. С размещением здесь официальной площадки волгоградцы смогут приобретать продукцию в привычном для себя месте, но в комфортных и безопасных условиях.

В соответствии с действующими требованиями на официальных торговых площадках монтируется твердое покрытие, оборудуются санузлы и места для сбора отходов. Также благоустраивается и сама территория. Для обеспечения безопасности граждан вся реализуемая продукция проходит санитарно-ветеринарный контроль. Согласно действующему порядку, не менее 10% мест предназначены для местных товаропроизводителей и граждан, занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством.