Волгоград присоединился к Всероссийской акции «Поём двором», посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции воспитанники муниципальных учреждений сферы молодежной политики проведут тематические концерты.

Как сообщает городская администрация, 8 мая в 17:00 на площади перед «Молодежным центром кино и досуга «Ударник» (ул. им. Костюченко, 19) состоится концерт «Салют Победы», организованный силами воспитанников и волонтеров муниципального учреждения. В программе любимые многими песни военных лет, а также хореографические номера.

9 мая в 15:00 в парке им. Гагарина Краснооктябрьского района состоится акция «Внуки Победы», организованная сотрудниками центра по работе с подростками и молодежью «Ровесник». В рамках мероприятия пройдут выставка авиамоделей и мастер-класс по их изготовлению, а также конкурс детского патриотического рисунка. Кроме того, будет работать тематическая фотозона.

В этот же день в парке «Юбилейный» Красноармейского района волонтеры центра по работе с подростками и молодежью «Форум» проведут акцию «Вальс Победы», в рамах которой будет организована тематическая фото-зона. Также все желающие смогут поздравить в формате онлайн своих родных и близких с Днем Победы. Для этого сотрудники центра организуют видеозапись поздравлений с трансляцией их на страницах учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Мероприятие начнется в 15:00.