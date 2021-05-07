В Тракторозаводском районе 7 и 8 мая состоится всероссийский банный фестиваль «Тимьянов пар». Мероприятие будет проходить на площади Аттракционов, вход свободный.

По данным РИАЦ, на фестиваль пригашены известные в банном искусстве гости. Среди них основатель банной школы, победитель Международного чемпионата и один из основоположников правильного классического парения заслуженный эксперт Василий Ляхов; остеопат, обладающий различными техниками массажа, руководитель спа-студии «Лекарь» Олег Рябиков; представитель банной школы «Питерский Паровозик», названный «дедушка русского пара» Николай Петров.

Кроме того, в фестивале примут участие победитель Сундунов 2018 года Олег Шевченко; победитель кубка Крым — 2018 Сергей Нестеров — главный судья предстоящего отборочного турнира; занявший второе место на Международном чемпионате по спа — баням Григорий Дугин, а также Стелла Касаткина. Все они проведут уникальные мастер-классы.

Большая праздничная программа начнется 7 мая в 12:00, а завершится на следующий день проведением Республиканского отборочного чемпионата. Кроме того, 8 мая пройдет Всероссийский турнир по парению, который посетят около 20 представителей из различных городов. Приедут профессиональные команды парильщиков из Энгельса, Нижнего Новгорода, Самары и Казани.

При проведении фестиваля на площадке комплекса «Тимьяновы Камни» будут установлены две мобильные бани. 8 мая одна из бань будет со стеклянной панорамой. Это позволит всем желающим увидеть оздоровительные процедуры. Гости смогут получить уроки классического парения и узнают много полезной информации о русской бане.

Для детей на мероприятиях будут проводиться интерактивные игры, мастер — классы. На площадке будут работать блинные, чайные, шашлычные, ярмарка. Завершится фестиваль музыкальной песенной программой Стеллы Касаткиной.