Ещё в апреле стартовала военно-патриотическая акция Минобороны России «Мы – армия страны. Мы – армия народа», в раках котрой по городам России проедет «Поезд Победы» с участием творческой группы Центрального Дома Российской Армии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, тематический поезд отправился с Киевского вокзала Москвы, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Железнодорожный состав проследует почти через всю страну — от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе.

В каждом вагоне поезда-музея — воссоздана уникальная историческая атмосфера. Все начинается с мирной жизни, а дальше посетитель сможет пройтись по основным вехам войны: окопы, концлагерь, санитарная часть и прочее. Драматургия событий военных лет, исторические факты и судьбы людей продемонстрированы в деталях.

На всех железнодорожных станциях по пути следования агитпоезда военные артисты выступят с концертами. В ходе праздничных мероприятий будут вручаться памятные медали от «Императорского монетного двора», а каждый участник сможет сохранить память о знаковых событиях виде медалей, изображения на которые в символичной форме акцентируют исторические события.

В Волгоград поезд прибудет 17 мая, на станцию «Волгоград-1». Начало мероприятий запланировано на 11:30. Во время остановки гости смогут осмотреть экспозицию и увидеть выступление творческих коллективов.