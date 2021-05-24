В текущем году в Волго-Ахтубинскй пойме планируют высадить порядка 70 тысяч молодых деревьев, это в полтора раза больше, чем за предыдущие три года. В частности 12 тысяч саженцев уже были высажены на территории в ходе весенних плановых работ и различных экологических акций. Для осенней кампании по лесовосстановлению в уникальном природном парке дубы и другие виды растительности выращивают Волгоградский региональный ботанический сад, Среднеахтубинское и Лещёвское лесничества.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в региональном ботаническом саду выращивают традиционные виды деревьев, типичных для Волго-Ахтубинской поймы: дуб черешчатый, ива кустарниковая, тополь белый, а также цветы — нимфейник щитолистный, кувшинка белая. В текущем году специалисты учреждения вырастят для плановых компенсационных посадок порядка 20 тысяч растений: они заменят старые и больные деревья в пойме. Высаживать в грунт молоденькие деревца можно, когда они достигнут 30 см в высоту и дадут около десятка первых листочков. Перед и после высадки растений проводится полив, в случае угрозы засухи им помогают дополнительно, чтобы обеспечить максимальную приживаемость.

Кроме того, деревья для высадки на территории Волго-Ахтубинской поймы готовят специализированные питомники Среднеахтубинского и Лещёвского лесничеств. Сотрудники первого высадят в течение 2021 года 33 тысячи дубов и акаций на площади в 10 га. Второго — посеют 1,2 тонны желудей под посадки следующих лет: новые дубравы можно будет закладывать уже с 2022 года. Ещë около пяти тысяч саженцев осенью высадят в 2021 году в пойме участники экологических акций. Добавим, что планы по компенсационным посадкам могут быть скорректированы в сторону увеличения.