Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на концерт органной музыки «Радость весны», который состоится в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Перед гостями выступит творческий дуэт, полюбившийся публике музея: лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков (Печоры – Санкт-Петербург). В программе концерта прозвучат известные произведения И.С. Баха, А. Вивальди, Х.-А. Штамма, А. Пьяццолла и П. Кошро.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, 15 мая гости пришедшие на концерт смогут посетить выставочные залы и интерактивные площадки. Подробное расписание всех мероприятий «Старой Сарепты» на «Ночь музеев» смотрите на официальном сайте музея-заповедника и в социальных сетях.

Обращаем ваше внимание: с собой необходимо иметь медицинскую маску. Начало концерта в 18:00.

Стоимость: 400 руб./200 руб.

Возраст: 6+.

Количество мест ограничено.

Запись по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.