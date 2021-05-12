«Концессии водоснабжения» завершили строительство новых сетей водоснабжения к комплексу многоэтажных жилых домов в Советском районе. К новым коммуникациям присоединят более 2500 жителей.

Специалисты проложили 120 м полиэтиленового трубопровода диаметром 315 мм, установили водопроводные колодцы и запорную арматуру. Для того, чтобы подключить пользователей к новой сети, 13 мая с 8:00 до 20:00 будет приостановлена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

Ул. Авиаторская, 2, 4

Ул. Аджарская, 16, 18

Ул. Туркменская, 6 корпус 1, 2, 3

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.