В День Победы в сквере им. Пушкина будет проведена праздничная программа «И снова май, цветы, салют и слезы», посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает городская администрация, начнется праздничная программа в 16:00 с выступления коллективов дошкольных и общеобразовательных учреждений города, а также детско-юношеских центров. Первым на сцену выйдет коллектив детского сада №3 с танцем «Смуглянка». Также в программе выступление вокального ансамбля МОУ СШ №100 «Любо» с композицией «Варенька», хореографический коллектива МОУ гимназия №10 «Феникс» с номерами «Фронтовой букет» и «Казачья плясовая», вокально-эстрадного ансамбля «Меридиан» с песнями «Россия матушка» и «Вперед зовет страна». Ансамбль «Созвучие» подарит гостям праздника композиции «Пока на Земле тишина» и «Мир без войны». Кроме того, волгоградцы и гости города услышат песню «Вспомним, братцы – сталинградцы!» в исполнении детского фольклорный ансамбля «Новолетие», песню «Солнечный круг» от вокальной группы «Переменка» и многие другие композиции.

В 19:00 вторую часть концерта откроют творческие коллективы подведомственных учреждений комитета молодежной политики и туризма. Гости мероприятия услышат песни «День Победы» в исполнении Артема Захарова, представляющего городской молодежный центр «Лидер», Анастасия Бабаева (молодежный центр «Диалог») исполнит песни «Нам нужна одна Победа!» и «Кукушка», песню «Ты же выжил солдат» исполнит Валерия Рожкова (молодежный центр «Родина»), представительница социально-досугового центра «Перекресток» Милена Симонян споет «В землянке». Также в концертной программе танцевальные композиции «Закаты алые» (коллектив «FLEX» социально-досугового центра «Перекресток»), «Вальс Победы» (ансамбль «Синтез» молодежного центра «Паритет»), «Синий платочек» (коллектив «Фантазия» центра по работе с подростками и молодежью «Ровесник», «Что в мире случилось такое» (воспитанники центра по работе с подростками и молодежью «Форум») и другие.

Завершится концерт в 21:00 исполнением артистов вместе со зрителями всеми любимых песен военных лет.

В рамках фестиваля в сквере Пушкина пройдет еще одна патриотическая акция — «Строки, опаленные войной». Воспитанники молодежных центров и учащиеся школ будут раздавать гостям праздника письма с фронта – памятные копии фронтовых треугольников, сделанные на основе подлинников из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва». Эта акция будет проходить на нескольких праздничных площадках. Всего в День Победы волонтеры раздадут волгоградцам и гостям города более 3 тысяч таких писем.