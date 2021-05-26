В регионе в эксплуатацию была запущена шестая солнечная электростанция, которая открылась на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Это уже вторая для предприятия солнечная электростанция.

Как сообщает областная администрация, новая солнечная электростанция (СЭС) группы «ЛУКОЙЛ» имеет мощность 20 МВт, это уже второй объект зеленой энергетики на территории Волгоградского НПЗ. Первая электростанция мощностью 10 МВт была введена в 2018 году. Под строительство новой СЭС выделено 17 незадействованных в производстве участков общей площадью около 50 га. Ввод нового объекта обеспечит выработку дополнительно 24,5 млн кВт*ч электроэнергии в год.

Объект построен в рамках программы поддержки развития возобновляемых источников энергии, одним из условий которого является использование преимущественно отечественного оборудования, — для новой СЭС российская компания произвела и смонтировала 70% всего технического оснащения станции.

С 2018 года в Волгоградской области, включая открытый сегодня объект, построили уже шесть солнечных станций. Напомним, первая СЭС в регионе мощностью 10 МВт была создана в 2018 году на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода компании «ЛУКОЙЛ» — она стала первым подобным объектом в России, построенным на территории действующего промпредприятия. Компания «Солар Системс» в 2020-2021 годах построила в регионе 4 солнечные электростанции: «Светлую» и «Лучистую» мощностью по 25 МВт каждая в Светлоярском районе, «Астерион» мощностью 15 МВт — в Палласовском, «Медведица» мощностью 25 МВт — в Даниловском районе.

По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, общая площадь всех построенных на сегодняшний день в регионе солнечных станций составляет около 250 гектаров, их общая мощность — 120 МВт, что сопоставимо с мощностью одной из 23 турбин Волжской ГЭС. В создание всех шести объектов солнечной энергетики инвестировано 14,5 млрд рублей.

Кроме того, в период с 2021 по 2026 годы в Волгоградской области компания «Ветропарки ФРВ» планирует построить в Котовском районе три ветростанции суммарной мощностью 395,8 МВт — на реализацию проекта направят до 40 млрд. рублей.