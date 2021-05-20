На территории региона вводится временный запрет на посещение лесов. Ограничения вводятся в связи с установлением особого противопожарного режима на территории Волгоградской области. До 7 июня включительно гражданам запрещено пребывание в лесах и въезда в них транспортных средств. Из-за сухой, ветреной и жаркой погоды в лесном фонде Волгоградской области по-прежнему сохраняется высокая пожароопасность.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, оперативными группами в лесничествах проводится усиленное патрулирование, продолжается работа по созданию минерализованных полос и опашке территорий, примыкающих к лесному фонду и населенным пунктам. В случае обнаружения возгорания перед лесниками и сотрудниками МЧС стоит задача быстро локализовать очаг, ликвидировать пожар, не допустив ущерба зеленым насаждениям, жилым и инфраструктурным объектам. Добавим, что в лесах, за исключением определенных видов, запрещены все работы, не связанные с лесохозяйственной деятельностью.

Отметим, дополнительные задачи по обеспечению пожарной безопасности поставил губернатор Андрей Бочаров. В 2020 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» приобретено более ста единиц лесопожарной, лесопатрульной техники и оборудования для лесничеств Волгоградской области. Обновление специализированного автопарка, а также своевременно проведенный комплекс профилактических мероприятий позволяют оперативно реагировать на возгорания и минимизировать ущерб, нанесенный стихией.

Напомним, при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом по единому федеральному номеру 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8 (8442) 30-89-89 или на единый номер Службы спасения 112.