По решению оперативного штаба в Волгоградской области снимается ряд коронавирусных ограничений. Как сообщает РИАЦ, в постановление губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» внесены очередные изменения.

Так, с 30 апреля 2021 года определен новый порядок проведения массовых мероприятий и работы культурных объектов.

Документ разрешает экскурсии на открытом воздухе для групп численностью не более 35 человек. Также жители могут посещать ботанические сады, парки культуры и отдыха, где возобновится работа аттракционов.

С 1 мая 2021 года массовые мероприятия разрешены, но после согласования с оперативным штабом Волгоградской области. В муниципальных образованиях разрешение будут выдавать местные оперативные штабы.

С 30 апреля начнут нормально работать все многофункциональные центры. Послабления сделали и для желающих зарегистрировать брак в торжественной обстановке: число гостей в загсе может быть увеличено до 10 человек.

Не отменены социальная дистанция, маски и термометрия. Также остались в силе требования дезинфекции транспортных средств, контактных поверхностей и рук.