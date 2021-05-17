Водоемы региона в ближайшее время обработают от комаров. Обработка будет проводиться на 161 водном объекте. Во время работ будет обработана и прибрежная растительность. В Волгограде дезинсекция пройдет на 131 акватории, в Волжском — на пяти водоёмах. Особое внимание — острову Сарпинскому, где работы выполнят на 25 озёрах и ериках.

Как сообщает областная администрация, дезинсекционная обработка проводится современными микробиологическими и инсектицидными средствами от кровососущих насекомых и пройдёт в несколько этапов до сентября текущего года. Всего в Волгоградской области будут охвачены более четырёх тысяч гектаров водных объектов и прибрежных зон.

Первая обработка началась в местах массового скопления людей, рекреационных зонах и туристических маршрутах. Так, накануне майских праздников были обработаны 25 га территории Мамаева кургана. Кроме того, руководству летних оздоровительных лагерей, турбаз, органам местного самоуправления также выдано предписание провести эту процедуру: профилактические мероприятия необходимы, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.

Напомним, акарицидная обработка и дезинсекция территорий проводятся каждый год в соответствии с графиком, согласованным с региональным управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии.