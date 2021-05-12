На полях региона аграрии на 65% выполнили план по севу яровых зерновых культур, а в некоторых районах области показатель превысил 100-процентный порог. Сейчас ведется сев технических культур.

Как сообщает областная администрация, по состоянию на 10 мая зерновые культуры посеяны на площади более 400 тысяч га. Из них более 250 тысяч га занимает ячмень, около 105 тысяч гектаров — яровая пшеница. Среди лидеров — Суровикинский и Новониколаевский, Котельниковский и Ольховский, Октябрьский и Калачевский районы, перевыполнившие план весеннего сева зерновых. Так, например, в Котельниковском районе ячмень посеяли на площади около 24 тысяч гектаров — больше всего в области на отчетную дату, порядка 15 тысяч гектаров эта культура заняла в Октябрьском и Калачевском районах. Аграрии Новониколаевского, Новоаннинского и Палласовского районов предпочтение отдали севу яровой пшеницы и стали лучшими по этому показателю.

В разгаре сев технических культур: по итогам первой декады мая подсолнечник, горчица, лён, сафлор размещены на площади более 160 тысяч га. Лидерами по этому направлению можно назвать Октябрьский, Палласовский, Дубовский, Котельниковский, Ольховский и Городищенский районы — они уже практически выполнили плановые показатели.